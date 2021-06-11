السعودية روزانا اليامي تستغرب الجدل حول ظهورها في حوض السباحة

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 05:43 صباحاً - ردت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، على منتقدي ظهورها في حوض السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة السعودية، واتهامها بإثارة الجدل.

قالت في رد نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها كانت تشجع السياحة فقط، ولم تكن تقصد إثارة الجدل نهائيا، مضيفة أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها.

وكتبت روزانا اليامي: ”هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه“.

ودونت تعليقا سخرت فيه من منتقديها: ”بهذي المناسبة راح اطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو“، مبدية سخريتها من الأخبار، التي جرى تداولها في هذا الشأن، فقالت: ”لا إله إلا الله إيش في“.

وكشفت روزانا اليامي، مؤخرًا، أن زواجها يقف وراء مغادرتها العمل في ”روتانا“، حيث جاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها بفقرة ”الأسئلة والأجوبة“، التي تجريها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“.