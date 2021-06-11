شكرا لقرائتكم خبر عن Fast & Furious 9 يكسر حاجز الربع مليار دولار في ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر إيرادات فيلم Fast & Furious 9 في التزايد وذلك قبل أن يصل باقى دول العالم، لتكسر حاجز الـ ربع مليار دولار، في أقل من ثلاث أسابيع على طرح العمل في عدد من الدول حول العالم، لتصل بذلك الإيرادات إلى 256 مليون و371 ألف دولار منذ طرحه يوم 19 مايو الماضى.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمي لفيلم هوليوود منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق مبلغ 58 مليون دولار و " Tenet " الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، ولكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث أن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

هذه البداية لا تزال تترك "F9" أمام طريق طويل للوصول إلى مليار دولار في جميع أنحاء العالم، تأمل Universal في أن تتعافى الدول الأخرى بما يكفي من COVID-19 بحيث يتم تخفيف قيود المسرح بحلول الوقت الذي يتوسع فيه الفيلم في يوني، حيث أنه من المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة في 25 يونيو المقبل، وسيتم طرحه في المناطق الأوروبية الرئيسية في أوائل يوليو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".