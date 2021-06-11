شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصور الموسم الرابع من "الآنسة فرح" بعد عودتها من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأيام الماضية تم تصوير أول مشاهد الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وجمعت المشاهد الأولى بين أحمد مجدى وهبة عبد العزيز، والتحقت بالتصوير أسماء أبو اليزيد فيما غابت عن المشاهد الأولى الفنانة رانيا يوسف المتواجدة في إسبانيا لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى ابراهيم وإخراج وائل فرج.



رانيا يوسف من مسلسل الانسة فرح

وترتبط رانيا يوسف بتصوير الجزء الثانى من مسلسل "الحرامى" الذى تقوم ببطولته مع بيومى فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمى عبد الرحمن القليوبى وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت.

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت منذ أسبوعين، حصولها على لقاح فيروس كورونا، ونشرت صور أثناء تلقيها لقاح كورونا عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت رانيا، قائلة:" النهاردة الحمد لله حصلت علي دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزارة الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء."