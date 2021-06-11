مدحت العدل يستعيد ذكرياته مع بروفات أوبريت "أنت أقوى" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، فيديو قديم يجمعه بالملحن عمرو مصطفى والموزع نادر حمدي، من بروفات تسجيل أوبريت "أنت أقوى".

ونشر العدل، الفيديو الذي التُقط في الكواليس، ليستعيد من خلاله ذكرياته أثناء تسجيل الأوبريت، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من بروفات أوبريت إنت أقوى".

تم طرح كليب "إنت أقوى" على يوتيوب في أبريل 2020 .

وشارك في الأوبريت عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم الفنان محمد منير، والفنان تامر حسني، والديفا سميرة سعيد، وصابر الرباعي، ووائل جسار، وكارول سماحة، ومن كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.