هذا ما قاله أمير طعيمة عن عودة شريهان بعمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة شريهان بشأن عودتها للشاشة من جديد بعمل فني كبير.

وكتب أمير، عبر حسابه على تويتر: "عودة الفنانة الكبيرة شريهان بعمل كبير.. أعلم الكثير عن جودته وروعته شئ يسعدني ويُسعد كل محبين شريهان في الوطن العربي".

وأضاف: "بالتوفيق يا شيري يا صديقتي العزيزة، وكل الشكر لأبو ناصر وهيئة الترفيه على المفاجأة الجميلة دي .. كوكو شانيل".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، قد أعلن عن عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب عدة سنوات على الشاشة عبر منصة "شاهد vip" برعاية هيئة الترفيه.

ونشر آل الشيخ، فيديو لشريهان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا ‏عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه".

جدير بالذكر أن شريهان، كانت قد قدمت في شهر رمضان المُنصرم إعلانا لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى.