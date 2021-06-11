القصة الكاملة لأزمة فاطمة كشري الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تواجدت في الساعات الماضية الممثلة فاطمة كشري في أحد المستشفيات، لإجراء فحوصات طبية، للوقوف على تطورات حالتها الصحية، بعدما تعرضت منذ فترة لأزمة، أجرت بسببها عملية "الفتاق"، واحتاجت مؤخرًا تدخلا جراحيا جديدا.

وفي التقرير التالي نكشف تفاصيل أزمة فاطمة كشري الصحية، منذ بدايتها وأخر التطورات..

- تعرضت فاطمة لأزمة صحية إذ شعرت ببعض الآلام الشديدة في منطقة البطن.

- تم نقلها إلى أحد المستشفيات وتبين حاجتها لإجراء تدخل جراحي.

- خضعت لعملية "فتاق" في شهر مارس الماضي .

- بعد مرور أيام على الجراحة شعرت بآلام شديدة بجانب مكان العملية.

- تدهورت حالتها الصحية بعد حدوث مضاعفات، فذهبت لطبيب آخر فطلب منها إجراء أشعة.

- اكتشفت من خلال الأشعة أن الطبيب نسى شاشًا طبيًا ببطنها تسبب لها في هذه المعاناة.

- لجأت إلى نقابة المهن التمثيلية، وتحدث نجلها عن حالتها قائلًا "خايفين يحصل غرغرينا".

- تكفلت نقابة المهن التمثيلية بمصاريف علاجها رغم كونها غير عضوة بالنقابة.

- خضعت لجراحة أخرى بسبب وجود (خراج) مكان العملية.

- أكدت أن عددا كبيرا من الفنانين قاموا بالسؤال عنها، للاطمئنان على حالتها الصحية، وبينهم الفنان أحمد مكي.

- تتابع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي حالتها لحظة بلحظة.

- فاطمة كشري تُعد واحدة من أقدم وأشهر كومبارسات السينما والدراما.

- شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "ضل راجل".