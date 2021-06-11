صابر الرباعي يحتفل بنيل ابنه اسلام شهادة الماجستير

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 03:50 صباحاً - احتفل الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ بنيل ابنه البكر ​إسلام​ شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ناشراً صوراً جمعتهما بدا في إحداها وهو يبارك لابنه ويقبله على وجنته.

وكتب صابر معلقاً :”اليوم اكتملت فرحتي بحصول ابني البكر إسلام على الماجيستير في دارة الأعمال بملاحظة “حسن”أتمنى له مزيدا من النجاح مستقبلا في حياته المهنية، كما اتمنى لباقي إخوته النجاح والنسج على منواله. برافوووووو إسلام”.

وبارك المتابعون لصابر على نجاح ابنه ونيله هذه الشهادة العالية متمنين له التوفيق في حياته العملية.

كما حرصت إخلاص جنيفان، زوجة صابر الرباعي، على تهنئته بهذه المناسبة حيث علقت بإيموجي التصفيق.

يذكر ان اسلام هو الابن البكر للفنان صابر الرباعي من زوجته الاولى سلميه الفقيه والتي رزق منها ايضا ببنت اسمها صفاء.

كما ان لصابر الرباعي ثلاثة اطفال من زوجته الثانية إخلاص جنيفان، التي تزوجها عام 2013، هم جود هادي، أمير وشابة.

إشارة إلى أن الرباعي يستعد لعمل فني جديد يجمعه بالفنان المغربي ​سعد لمجرد​، إذ نشر الموسيقي العالمي Redone على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بصابر الرباعي، وعلّق عليها: “قريباُ مع إخوتي صابر الرباعي وسعد لمجرد.. ترقبوا”، وأعاد صابر نشر الصورة وعلّق عليها لمجرّد برمز نار. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وأظهروا تحسمهم الواضح للعمل الجديد.