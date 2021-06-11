كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 03:50 صباحاً - استغرب نقيب الفنانين السوريين “زهير رمضان” منح عدد كبير من الفنانين السوريين الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربية.
وأكد زهير رمضان، خلال مقابلة مع إذاعة سوريانا لبرنامج “vip” الذي يقدمه “يامن ديب”، أن الاقامة او الجنسية في اي بلد اخر لا تعنيه وانه سيقوم بالاعتذار اذا ما عرضت عليه.
وتابع “هذه محبة بس ليش يا ترى قبل تسع سنين ما حدا كان معترف فينا وهلاء كلهم حبونا وبلشوا يمنحونا اقامة ذهبية ويمكن بعدشوى ماسية او بلاتينية الى اخره”.
واضاف “مواطن جدا عادي عايش ببلدي بكرامتي احسن ما كون حامل كل ذهبيات الكوكب خارج وطني”.
يذكر ان عدد كبير من الفنانين السوريين حصل في الفترة الاخيرة على الاقامة الذهبية او الجنسية الاماراتية نذكر منهم الفنانين ياسر العظمة، تيم حسن، قصي خولي، ناصيف زيتون، نظلي الرواس, وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد منح فنانين سوريين الإقامة الذهبية في الامارات.. زهير رمضان يتساءل: “ليش يا ترى؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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