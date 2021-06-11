شكرا لقرائتكم خبر عن النجم روبرت دي نيرو يكشف علاقته بلعب توم هانكس بطولة فيلم Big قبل 33 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الممثل العالمى روبرت دي نيرو ذكريات واحد من أهم الأفلام الذى لم يقم بها خلال مسيرته واسناد الدور بدلاً منه إلى الممثل توم هانكس، وذلك خلال مقابلته في برنامج The Tonight Show مع المذيع جيمي فالون، حيث تناقلت تصريحاته المواقع العالمية مثل الديلى ميل

وأضاف التقرير أن روبرت دي نيرو كان المرشح الأول لأداء دورالبطولة في فيلم عام 1988 Big إلا أنه انسحب فيما بعد واعتذر عن أداء الدور بسبب تعارض المواعيد مع دور آخر ليمهد الطريق لتوم هانكس ليكسب جماهيرية أكبر مع نجاح الفيلم.



دي نيرو

من ناحية أخرى سبق وتحدث الممثل روبرت دى نيرو نهاية الشهر الماضي حول إصابته الأخيرة الذى تعرض لها في ساقه، بالتزامن مع تصويره دوره بفيلم Killers of the Flower Moon فى أوكلاهوما، وذلك خلال حديثه أون لاين لـ IndieWire .

واعترف الممثل البالغ من العمر 77 عامًا بأن شعوره بالألم كان مؤلمًا، وذلك عندما أصيب بتمزق في إحدى عضلات الساق، واصفًا ما حصل بأنه حادث بسيط ولكنه مدمر أثناء وجوده في أوكلاهوما للتصوير.



توم هانكس

واسترجع دى نيرو واقعة الإصابة مؤكدًا ان الحادث كان غير متوقع بالنسبة لأى شخص، قائلاً :"إنها كانت مجرد خطوة بسيطة فوق شيء وقد نزلت، لأشهر بألم مؤلم، الأمر الذى يعود إلى السن، فتلك الأمورلم تكن لتحصل قبل سنوات من العمر، لكن هذا يحدث، خاصة عندما تكبر، عليك أن تكون مستعدًا لأشياء غير متوقعة".

وكان النجم العالمى روبرت دى نيرو، قد أصيب فى ساقه، أثناء تواجده في أوكلاهوما، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزى، لكن واقعة الإصابة لم تحدث أثناء التصوير أوأثناء التحضير لإنتاج الفيلم.