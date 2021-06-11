نجوى كرم من مطار الرياض: “ادعولنا”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 02:46 صباحاً - نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطعين فيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام، رصدا لحظة وصول الفنانة نجوى كرم والفنان ماجد المهندس، للعاصمة السعودية الرياض، استعداد لحفلهما المشترك، والمرتقب غدا بأحد الفنادق هناك، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

بدورها نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو قالت فيه: “نحن وصلنا على الرياض نحن في المطار وادعولنا حتى تكون حفلتنا بكرا من اروع الحفلات”.



This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/najwakaram/status/1403031182921641992?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجمين نجوى كرم وماجد المهندس، المرتقب يوم الجمعة 11 يونيو بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، عبر موقع بيع التذاكر تيكت مارشيه.

وأشارت شركت روتانا منظمة الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1500 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.