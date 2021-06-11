بعد شفائه من سرطان الرئة.. زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بسرطان في المخ من الدرجة الرابعة

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 02:46 صباحاً - أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بورم سرطاني في المخ من الدرجة الرابعة، عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

ولاقى منشور زكي فطين عبد الوهاب، تفاعلا من متابعيه وأصدقائه، حيث عبروا عن أسفهم للخبر، وتمنوا له الشفاء العاجل والمرور من هذه الأزمة بقوة وعلى خير حال.

شفاء زكي فطين عبد الوهاب من سرطان الرئة

وهذه ليست هذه المرة الأولى التي يصاب فيها الفنان زكي فطين عبد الوهاب بالسرطان، إذ أعلن قبل في شهر مايو 2019 إصابته بمرض سرطان الرئة.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: “أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيو لوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج”.

وتابع الفنان المصري: “بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.

وظهر زكي فطين عبد الوهاب على الجمهور بشكل مختلف عن المعتاد بعد إعلان مرضه، حيث أطل بدون شعر تماماً من جراء العلاج.

وفي نوفمبر 2019، أكد زكي فطين عبد الوهاب، على شفائه من مرض سرطان الرئة، بعد أشهر طويلة من جلسات الكيماوي، مشيرًا إلى أن نتيجة الأشعة ظهرت إيجابية.

وقال زكي فطين عبد الوهاب عبر صفحته على موقع فيسبوك: “أصدقائي الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إني تقريبا خفيت.. وحعمل أشعة كمان ٣ شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer”.

وفي شهر أبريل 2020، فاجأ الفنان زكي فطين عبد الوهاب جمهوره بحديثه عن الإفلاس ومعاناته مع مرض السرطان، وكشف عن عدم مشاركته في أحد المسلسلات التليفزيونية مع المخرجة مريم أبو عوف بسبب مخافه من عدوى فيروس كورونا.

ونشر الفنان زكي فطين منشور له، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك عبر فيه عن ضيقته بسبب صعوبة المشاركة في المسلسل قائلاً: “انا مخنوق، جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه “مريم ابو عوف”، دور كوميدى، مش كوميدى، دور اقرب للسخريه اخيرا، بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب الكورونا، لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعى، خصوصا بعد جلسات ال chemo، ورجعنا تانى للفلس والخنقه، ملعون ابو المرض” .

وعن سبب بيعه لسيارته، قال زكي فطين عبد الوهاب في لقاء تليفزيوني سابق، أنه مر بضائقة مالية من أجل تلقي علاجه، نظراً لأنه لم يعمل أي عمل جديد مؤخراً بسبب مرضه، فاضطر لبيع عربيته من أجل استكمال العلاج.

كما كشف وقتها زكي فطين عبد الوهاب إلى أنه سيعود للعمل من جديد، من خلال فيلم العنكبوت من بطولة الفنان أحمد السقا، حيث يجد أنه أصبح قادراً على مواصلة عمله ومواجهة المرض.