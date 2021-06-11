شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى لـ رامى رضوان: لقب "الفنانون خالد الصاوى" الأقرب لقلبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم خالد الصاوى، أثناء استضافته فى برنامج مساء Dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويذاع على قناة DMC، إن فيلم "للإيجار" الذى يعرض حاليا فى السينمات أهم ما جذبه فيه هو السيناريو، خاصة أن مؤلف الفيلم إسلام بلال هو المخرج أيضا وهو شاب حساس وفنان حقيقي واعد، ويدور أحداث الفيلم حول البطل الذى يقدمه محمد سالم الذى يبحث عن مكان يستأجره ليسكن فيه ويقابلني وأقوم بتأجير مكان له، وشخصيتى فى الفيلم هى شخصية ساخرة، وبها جزء من الكآبة والفيلم مليء بالمفاجآت.

وعن مشهد المواجهة لنفسه فى مسلسل "اللى ملوش كبير" قال الفنان خالد الصاوى: "لا بد أن ندرك أن الفنان لا يستطيع أن يستحضر لحظة المشهد إلا إذا كان هناك جزء من ذلك الإحساس يشعر به، فالمشاعر تحفر فى الوجدان والمهم ألا ننساها"، وعن مشهد مواجهة الأربع أبطال فى مسلسل "القاهرة كابول" قال: "هناك عدة أسباب أدت لنجاح هذا المشهد أهمها النقاء الذى كان يجمعنا فنحن الأربعة نعرف بعضنا البعض منذ زمن وبيننا تفاهم، بالإضافة لوجود مخرج عبقرى ومؤلف عظيم".

وعن أفضل الألقاب الذى يفضلها الصاوى قال: "لقب (الفنانون خالد الصاوى) أحبه جدا"، وعن جديده كشف الفنان خالد الصاوى أنه يشارك فى مسلسل "أعمل إيه" مع المؤلف محمد الحناوي والمخرج أحمد عبد الحميد، ويعد ذلك أول عمل يجمعهم الثلاثة بعد مسلسل "خاتم سليمان" وتمنى الصاوى أن يحظى العمل على نفس نجاح خاتم سليمان.

خالد الصاوي



خالد الصاوي



خالد الصاوي



خالد الصاوي



خالد الصاوي