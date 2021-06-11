شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى وياسمين وافى آخر هدايا المسرح للدراما التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشكاليات عدة يواجهها المسرح المصرى، الأمر الذى جعل بعض المثقفين والمسرحيين يرددون عبارة: "المسرح المصرى فى أزمة"، ومع انحسار دور العرض المسرحى بهدم بعضها وتحويل أخرى إلى دور عرض سينمائى؛ وصف المسرحيون واقعنا بـ"الردة المسرحية"، وكان لزامًا أن يتبنى القائمون على الفن سواء المبدعون أو الجهات التمويلية التابعة للدولة سياسة متطورة تصلح للتحدى الكبير الذى يواجهه المسرح، ورغم هذا كله، يظل السؤال؛ هل نعيش بالفعل انحسارًا مسرحيًا؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب الوقوف أمام الإحصائيات على المدى القريب والبعيد، لكن دعونا نبدأ بالقريب ونقف على حال مسرح الدولة آخر 5 سنوات – على سبيل المثال - لنحلل الأرقام ونعرف على أى أرض نقف.

أحمد الرافعي

أفرز مسرح الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة عددًا من الوجوه الشابة، استعان بهم صناع الدراما ولفتوا إليهم الأنظار بقوة، وهى واحدة من مهام المسرح المصرى منذ نشأته، فكبار نجومنا بدأوا من المسرح وانطلقوا ليتصدروا أفيشات السينما والدراما، ومن أبرز الوجوه التى خرجت من رحم مسرح الدولة خلال السنوات الأخيرة على سبيل المثال وليس الحصر؛ الفنانة هند عبد الحليم بطلة مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" وشاركت فى العديد الأعمال أبرزها الأب الروحى، عوالم خفية، بنات سوبر مان، راس الغول، فوق مستوى الشبهات، طاقة نور، حكايات بنات، للحب فرصة أخيرة وغيرها.

كما انطلقت الفنانة الشابة سهر الصايغ من مسرحية "المتفائل" أمام النجم سامح حسين لتقاسم النجم بطولة مسلسل النهاية، بالإضافة إلى أعمال أخرى أبرزها قوت القلوب وحب عمرى .

ياسمين وافي

وشاركت الفنانة الشابة هبة مجدى أمام النجم يحيى الفخرانى فى مسرحية "ليلة من ألف ليلة" وحققت بها نجاحًا كبيرا لتشارك بعدها فى أكثر من عمل درامى .

ومن خلال العرض المسرحى "لو عرف الشباب" للمخرجة روان الغابة ومن تأليف توفيق الحكيم، الذى عرض عام 2015 انطلق الممثل الشاب محمد حاتم، وشارك فى عدة أعمال منها ممالك النار، بخط الإيد، قصر النيل، أهو ده اللى صار، وأبو العروسة، ونسر الصعيد، والجماعة، وطريقى وغيرها.

وشارك الممثل الشاب تامر نبيل فى مسرحية سيد الوقت، للمخرج ناصر عبد المنعم عام 2015 ، وانضم بعدها لعدد من الأعمال كان آخرها الاختيار2، وخلى بالك من زيزى، وليه لأ، فيما اشترك أيضا أحمد الرافعي في مسلسل الاختيار1و 2.

الفنانة الشابة ياسمين وافى واحدة من أبطال مسرحية "أفراح القبة" وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وشاركت فى عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها "لعبة نيوتن" ومسلسل إلا أنا .