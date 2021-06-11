شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يحتفى بالفنان أحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، إقامة احتفالية خاصة طوال أيام المهرجان للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان في دورته الـ22 التي يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا، والمقرر إقامتها في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى بمدينة الإسماعيلية.

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلامآ قصيرة الفنان الكبير أحمد بدير الذي قام ببطولة فيلم "موعد حياة" للمخرج عمرو البهيدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية ، وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وعلي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز النجم أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا كما شارك أيضآ بمهرجان لندن السينمائي الدولي وحصل على إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، وتم إرسالها لصناع الفيلم حيث أكدوا فيها أن فيلم "موعد حياة" من بين أكثر الأعمال أختيارًا في المهرجانات ، وسوف يتم عرض الفيلم ويعقب العرض ندوه للفنان احمد بدير والتي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان .

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.