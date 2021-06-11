شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى صور مع النجم محمد صلاح.. وتعلق: نحن نحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللى كريم فى صور مع النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال تواجدهما فى أحد المدن الساحلية فى مصر، معربة عن حب الجميع للنجم محمد صلاح.



محمد صلاح ونيللى كريم



نيللى وصلاح

ونشرت نيللى صورتين لها مع صلاح، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "نحن نحب محمد صلاح".



نيللى كريم محمد صلاح

وسبق وحرص لاعبو الجونة على التقاط الصور التذكارية مع نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، الذى تواجد بمدينة الجونة خلال قضائه إجازته فى مصر فى ظل فترة التوقف القائمة بعد انتهاء الموسم فى الدورى الإنجليزى.





ويستمتع النجم المصرى محمد صلاح، بقضاء إجازته الصيفية فى مصر، التى بدأها منذ أيام، بعد انتهاء الموسم الكروى فى إنجلترا، حيث استغل صلاح ذلك الوقت للاستمتاع بعطلته مع أسرته على الشواطئ المصرية، وحرصة على نشر صوره أثناء قضاء الإجازة، مع الجمهور عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام".

وأصبحت صور محمد صلاح على الشواطئ المصرية حديث الساعة، وهو ما يؤكد أن نجم ليفربول بات واحدا من أهم سفراء مصر لدى مختلف العالم، من خلال دعم السياحة المصرية، حيث إنه بنشر صوره على حساباته الشخصية يعمل على الترويج للسياحة المصرية في إنجلترا خاصة، وأوروبا عامة، مما يكون له مفعول السحر فى لتحسين الصورة الذهنية لدى السياح حول العالم.