شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "الشنطة" و"سقراط ونبيلة" فى دور العرض الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية، الأسبوع المقبل فيلمين جديدين ينضما إلى منافسات موسم عيد الفطر السينمائى، حيث يطرح فيلم "الشنطة" بطولة بيومى فؤاد يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، وفيلم "سقراط ونبيلة" يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو.

فيلم "الشنطة" بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها.



الشنطة

فيلم "سقراط ونبيلة" قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ويشارك فى بطولته كل من أشرف عبد الباقي، ودينا، ومحمد فهيم، وسامى مغاوري، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وتدور أحداثه إطار كوميدى اجتماعى حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعى لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل فى والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته فى مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام، و"أحمد نوتردام " بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى، و"ديدو" بطولة كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى وهدى المفتى، و"ثانية واحدة" بطولة دنيا الشربينى ومصطفى خاطر، و"للايجار" بطولة خالد الصاوى وشيرى عادل ومحمد سلام.