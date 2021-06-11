بعد ديانا هشام.. نيللي كريم بصحبة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نيللي كريم بصحبة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشرت نيللي، صورا لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا بنحبك يا محمد صلاح".

وكانت أيضا الفنانة الشابة ديانا هشام نشرت صورا لها مع محمد صلاح خلال تواجدها في إجازة الصيف بمدينة العلمين الجديدة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل "ضد الكسر" وعرض في دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته لقاء الخميسي، محمد فراج، بيومي فؤاد، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، وهشام إسماعيل، ومن إنتاج جمال العدل، ومن إخراج أحمد خالد.