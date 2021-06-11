ندا موسى أنيقة ومها أحمد بصحبة دنيا عبدالعزيز.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الفنان مجدي كامل، والفنانة دنيا عبدالعزيز.

زينة

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "نكافح في الحياة ليس حبا فيها، ولكن حبا في من نحب".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعرض رشاقتها.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق وإطلالة جذابة.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقفطان مغربي أنيق.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.