شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية وأراجوز وموسيقى شعبية فى ثالث أيام مهرجان "شباب الجنوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقامة حاليا بمحافظة أسيوط فى الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى عروض الأراجوز وأتوبيس الحكى لأطفال قرية الشيخ نجيب بمركز القوصية والتى تقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة جامعة أسيوط.

وتضمن برنامج الفعاليات عروض "أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة" والتى يقدمها الفنان ربيع زين وتتضمن جلسات توعية عن كوفيد 19، جلسات حكي يقوم بها مسئول المكتبة الفنان ربيع زين، بالإضافة إلى جلسات ألعاب تعليمية، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية خاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس.

بالإضافة إلى عروض الأراجوز والتى يقدمها فريق صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب، حيث يقدم الفنانون مصطفى الصباغ وصبرى سعد عروض وحكايات الأراجوز التى تتناول التراث والحكايات الشعبية المصرية.

واستمر لليوم الثالث على التوالى برنامج الورش المسرحية المقامة ضمن فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى دورته الخامسة دورة الدكتور حسن عطية حيث انتقل المتدربين بالورش للمراحل النهائية فى ٥ ورش مختلفة تضم الفنون المسرحية، وهى التمثيل للمخرج عمرو قابيل، الاخراج د. اسامة رووف، الديكور والإضاءة المسرحية للمهندس حازم شبل، التأليف للكاتب الكبير بكرى عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة العرائس المسرح الاسود للمخرج عمرو حمزة.

وفي ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة بدأت جميع الورش عصر اليوم بقصر ثقافة أسيوط، ففى ورشة التمثيل استمر المخرج عمرو قابيل فى إجراء تدريبات عملية للمتدربين بتكوين مجموعات وتوزيع الشخصيات والترب على كيفية التحضير الشخصية ورسم ملامحها، كذلك قام المخرج د. أسامة رؤوف فى ورشة الإخراج المسرحى بتكوين مجموعات عمل لتطبيق الخطوات التي تم شرحها نظريا في الأيام الماضية.

وفى ورشة الديكور والإضاءة المسرحية قام م. حازم شبل، بشرح كيفية تقسيم خشبة المسرح، التنسيق بين علاقة النص المسرحي بتشكيل الديكور والإضاءة، مع استعراض صور وفيديوهات لنماذج وكيفية تنفيذها.

وفي ورشة التأليف المسرحي قام الكاتب بكري عبد الحميد بشرح كيفية استخدام التراث في التأليف المسرحي مع عرض نماذج للمسرح التراثي في المسرح المصري، وأخيراً استطاع المخرج عمرو حمزة في ورشة العرائس والمسرح الأسود مع المتدربين الوصول للمراحل النهائية لتصنيع العرائس وتحريكها.

بينما قدمت عروض السمسمية لفرقة شباب النصر ببورسعيد وتتكون الفرقة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع، حيث قدمت الفرقة مجموعة من أهم اغانى السمسمية وهى : افتتاحية من اغاني القنال والبحر ( من بورسعيد للاسماعيلية من اسماعيلية للسويس - احنا البمبوطية - لمو يا جدعان صيد امبارح - طازا وعال يا ام الخلول )، وكذلك مجموعة من اغاني المقاومة أثناء عدوان ١٩٥٦ ( بورسعيد الوطنية- بحروف من النور و حروف من النار-بورسعيد شباب ورجال)، وأيضا اغاني التراث والضمة ( نوح الحمام و الإمري- زارني المحبوب- يا حادي العيس - يا جمع صلي)، بالإضافة إلى مجموعة من اغاني السمسمية الحديثة والمعاصرة ( احنا البورسعيدية ولاد الميه - في العزبة و راس البر - الليلة ليلة جميلة).

على أنغام الربابة تفاعل أهالي مركز شباب التمساحية بأسيوط مع العرض الذي قدمته فرقة الرقابة التابعة لقصر ثقافة القوصية، والعروض مستوحاة من السيرة الشعبية والتراث الصعيدى.

وعلى هامش فعاليات المهرجان قدمت فرقة المسرح الوطني الفلسطيني احتفالية فلسطينية استثنائية مقدمة لجمهور المهرجان وانقسمت الاحتفالية لجزأين، حيث قدم الجزء الأول الفنان الفلسطيني عبد الرؤوف عسقول "حكواتي الجليل" مرثية فلسطينية عبارة عن حكاية فلسطين تاريخيا، ثم ألقى الممثل وليد سعدين أبياتا من الشعر.

كما قدم الفنان زكي فاروق أغنيات وطنية فلسطينية ومصرية، وفي نهاية العرض قدم الفنان عبد الرؤوف عسقول رقصة فلسطينية تراثية على الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

إشادة كبير وردود أفعال طيبة نالها العرض المسرحي "ملهاة الوصايا السبع" من جانب رواد مركز شباب التمساحية الذين شاهدوا العرض الذي أقيم ضمن عروض المهرجان.

عرض "ملهاة الوصايا السبع" لفرقة شظايا، تأليف محمد شعبان و نور الدين عبدالله، وإخراج نور عفيفي، وهو يتناول حكاية شعبية من الموروث الشعبي ومعالجة جديدة مستوحاة من رائعة الكاتب محمد أمين راضي "السبع وصايا" وفيها نرى جحود الأبناء لابوهم ورغبتهم فقط في الميراث ولو بأي طريقة، ويفطن الأب لذلك فيراوغهم لوصايا تمنحهم مايريدون ويدبر لإخفاء جثته َ وذلك بمساعدة صديقته ومساعده ويهرب الأبناء خوفا من المسائلة القانونية ثم تنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.

العرض بطولة فاطيما محمد، نور عفيفي، يارا حسين، خالد رضوان، آلاء رسلان، أحمد ماهر، آية محمود، حسام بخيت، وليد أسامة، عمرو حسام، أحمد حافظ، منة أحمد، آية ناجي، إسلام محمد.