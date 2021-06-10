وفاة المخرج محمد سامي تثير ضجة كبيرة في مصر !

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 11:57 مساءً - بسبب تشابه الأسماء، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعى، خبر وفاة المخرج المصري “محمد سامي“، حيث زعمت عدة مصادر صحفية اليوم وفاة المخرج محمد سامي بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى، بعد تدهور حالته الصحية، من ثم انتشر الخبر على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار فزع و قلق الكثير من جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.

لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة، كافة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بشان وفاة المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة، وبالتأكيد يوجد هناك تشابه في الاسماء المنشورة، مؤكدًا أن المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر بصحة جيدة ولا أساس لصحة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبعد البحث تبين، أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي. كما أن الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي”.

المخرج الراحل

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يُشار إلي أن محمد سامي قد اقترن أسمه بالعديد من الازامت مع نجوم الفن والعاملين بالأعمال الدرامية والسينمائية فقد دخل في ازمة مع مجموعة من نجوم الفن من بينهم غادة عبدالرازق ونسرين أمين وياسمين صبري وعفاف شعيب التي كشفت ان محمد سامي تعامل معها بشكل غير لائق خلال تصوير “مسلسل آدم” .

هذا وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لصاحبها المنتج تامر مرسي، في بيانٍ رسمي بعد انقضاء موسم مسلسلات رمضان 2021، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، وذلك دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذها هذا القرار المفاجيء.رغم أنّ التعامل بينهما ممتد لعام 2023.

وبهاشتاج “#ادعم _المخرج_ محمد_ سامي”، انطلقت حملة دعم لـ محمد سامي شارك فيها العديد من الفنانين بعد أزمته مع الشركة المتحدة وإيقاف التعامل معه، ودعم عدد من النجوم محمد سامي، من أبرزهم احمد زاهر، محمد مهران، أيتن عامر، نور اللبنانية، بينما هاجمه بعض الفنانين من بينهم مها أحمد ، التي كانت بمثابة شرارة الإنطلاق للكثيرين.

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