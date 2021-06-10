أرملة سعيد صالح الثانية تكشف كواليس زواجهما السرّي وخلافها مع ابنته

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 11:57 مساءً - كشفت شيماء فرغلي أرملة الفنان المصري القدير سعيد صالح وزوجته الثانية عن تفاصيل زواجهما السرّي للمرًة الأولى إعلامياً، حيث قالت في مقابلة مصوّرة على شاشة قناة “النهار” مع الإعلامية ياسمين الخطيب، إّنها ارتبطت بصالح بعد علاقة حب قوية استمرت 7 سنوات.

وأوضحت أنّهما أخفيا زواجهما عن ابنته هند حفاظاً على مشاعرها، لا سيما أنّها كانت صديقتها المقرّبة، مضيفةً أّن الصداقة انقلبت الى عداوة بعد معرفة هند بالزواج، بخاصة أنّ بعض الأشخاص تدخلوا لإثارة الفتنة بين الطرفين.

وشدّدت فرغلي على أنّ مشاعرها تجاه صالح بدأت قبل معرفتها بابنته وليس العكس. وقالت عن بعض جوانب علاقتها بصالح: “لبّسني الحجاب وحفّظني القرآن، واضطريت أخلعه وأشتغل عشان أصرف على مرضه”.