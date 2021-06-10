الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها.. وتوجه رسالة إلى الملك عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل الملكة رانيا العبدالله، اليوم 10 يونيو، بعيد زواجها من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وبهذه المناسبة، حرصت قرينة العاهل الأردني على أن توجه رسالة لزوجها ملك الأردن، بمناسبة عيد زواجهما الـ28، من خلال صورة تجمعهما نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلقت قائلة: “دائما الأحب على قلبي.. عيد زواج سعيد سيدنا”.

وحازت الصورة خلال ساعة واحدة أكثر من 78 ألف إعجاب، ولاقت تفاعلاً كبيراً حيث وجه كثيرون أرق التهاني، متمنين لهما عيد زواج سعيداً.

وتزوجت الملكة رانيا والملك عبدالله الثاني في 10 يونيو 1993، ولديهما أربعة أبناء: (الأمير الحسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم).

وكانت الملكة رانيا قد نشرت، مؤخراً، صورة تجمعها بالملك تظهر جانباً من احتفالهما بذكرى استقلال مملكة الأردن، وعلقت قائلة:

“مع جلالة الملك خلال احتفال بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين، والذي أقيم بالأمس في قصر رغدان العامر”.