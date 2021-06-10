ظهور جديد لشيماء سيف وزوجها.. تلقيا لقاح “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف المنتج الفني محمد كارتر، زوج الفنانة المصرية شيماء سيف، عن ظهور جديد لهما معاً، حسماً من خلاله وبشكل نهائي طبيعة العلاقة حالياً بينهما، بعد تردد أنباء انفصالهما بشكل كبير، حيث جاء هذا الظهور وهما يتلقيان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر محمد كارتر صورة جمعته بزوجته شيماء سيف والفريق الطبي، وذلك عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، وترك تعليقاً جاء فيه: “الجرعة الأولى عقبال ما نفرح بانتهاء الغمة إن شاء الله”، ووجه الشكر للفريق الطبي الذي عمل على مساعدتهما في الحصول على اللقاح الذي وفرته وزارة الصحة المصرية.

من جانبها، نشرت شيماء سيف صورة عبر حسابها في موقع “إنستغرام” وهي برفقة زوجها والفريق الطبى داخل المستشفى، وعلقت قائلة: “شكراً جداً للنظام والاهتمام والترحيب الجميل ويارب بالشفاء.. أنا أخدت التطعيم ضد فيروس كورونا”.

وتفاعل الجمهور مع منشور شيماء سيف، على نطاق واسع، وأبدى البعض انزعاجهم من عودتهما ومسامحة شيماء لزوجها بتلك السهولة، على الرغم من عدم معرفة أسباب معينة وراء خلافهما الذي جعل شائعات الانفصال تتردد بشكل كبير، بينما هنأهما البعض الآخر متمنين لهما السعادة.

وفي وقت سابق، كانت شيماء سيف قد أثارت الجدل بين جمهورها بشأن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، وذلك بعد نشرها رسالةً غامضةً عن النصيب عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”.

وقالت سيف في رسالتها: “كل شيء نصيب الحمد لله على كل حال”، من دون أن توضح السبب، حيث رجَّح البعض مسألة الانفصال، قبل أن يخرج زوجها وينفي الشائعة، ويؤكد مدى حبه لها.

وتزوجت شيماء سيف والمنتج محمد كارتر في 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم: محمد رمضان، وفاء عامر، دنيا وإيمي سمير غانم، وحسن الرداد، والإعلامية منى الشاذلي، ونجوم مسرح مصر.