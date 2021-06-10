أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي رسالة رومانسية إلى زوجته نادية كامل، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على زواجهما، عبر خلالها عن حبه لها، واندهاشه في ذات الوقت من استمرار علاقتهما حتى الآن.

ونشر الفيشاوي مجموعة من الصور جمعته مع زوجته في مناسبات مختلفة، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق عليها: “3 سنين جواز دي معجزة يا نادية.. بحبك حب جنون”.

وحرص بعض الفنانين على تهنئتهما بعيد زواجهما، أبرزهم رانيا يوسف التي قالت: “بحبكم.. ربنا يسعدكم ويكفيكم شر عيون الناس”.

وكان قد سبق أن قرر الفنان المصري أحمد الفيشاوي أن يفاجئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال تحضير احتفال رومانسي داخل أحد الأماكن على ضفاف النيل.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو أثناء اصطحاب زوجته “نادية” للمكان، وعلق: “كل عام وإنتي بخير يا حبي”.

وأعربت زوجته عن سعادتها البالغة، خاصة عندما فوجئت بكتابة اسمها بالورود والشموع على إحدى الطاولات.

من ناحية أخرى، كشف الفيشاوي عن كيفية تعرفه على زوجته الحالية وقصة الحب التي نشأت بينهما، موضحاً أنها كانت من أشد المعجبين به كفنان، قبل أن تلتقيه في الواقع.

وأضاف الفيشاوي، في تصريحات تلفزيونية، أنه طلب منها الزواج في أول لقاء بينهما، والذي صادف يوم شم النسيم، عندما أقام والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وليمة لأصدقائه في المنزل، وحضرت برفقة صديق مشترك.

وأوضح أنه أحبها من النظرة الأولى، وقال لوالده إنه يريد أن يتزوجها، وأبدى والده موافقته، معلقاً: “عندك حق تتجوزها”.

وقال الفيشاوي إن زوجته الحالية لها دور كبير في استقرار حياته وتغيير شخصيته، مؤكداً أنها لا تتدخل في أعماله تماماً.