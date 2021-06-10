بسبب مولودته الجديدة.. الأمير هاري يتوعد هيئة الإذاعة البريطانية BBC

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: هدد الأمير هاري باتخاذ إجراءات قانونية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، بعد تقريرها بأنه وزوجته ميغان ماركل لم يحصلا على إذن الملكة إليزابيث في تسمية ابنتهما ليليبت.

وزعمت “بي.بي.سي” أنه لم يتم الرجوع للملكة في قرار الزوجين تسمية مولودتهما الجديدة بلقب طفولتها.

ورد هاري، بعد 90 دقيقة من نشر التقرير من خلال صديقه المقرب أوميد سكوبي، حيث قال إن الملكة كانت أول شخص اتصل به الدوق بعد ولادة ابنته.

وأضاف سكوبي، الذي كتب السيرة الذاتية لهاري وميغان Finding Freedom، أن هاري وميغان لم يكن ليتمكنا من استخدام اسم ليليبت ما لم يحصلا على موافقة الملكة.

وهدد الأمير هاري باتخاذ إجراءات قانونية من خلال شركة المحاماة “شيلينغز”، وأصر في بيان على أن تقرير “بي.بي.سي” كان خاطئاً تماماً، مضيفاً: “تحدث الدوق مع عائلته قبل الإعلان، في الواقع كانت جدته أول فرد من أفراد الأسرة اتصل به، وخلال تلك المحادثة، شاركهم رغبته في تسمية ابنته ليليبت على شرف الملكة”.

يُذكر أن هناك خلافاً سابقاً بين الأمير هاري و”بي.بي.سي”، حيث هاجمها بعد التحقيق في مقابلة مارتن بشير مع والدته الأميرة ديانا، وانتقد هاري مقابلة “بي.بي.سي” بانوراما، عام 1995، وقال إن والدته “فقدت حياتها بسببها”.