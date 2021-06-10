لطيفة التونسية تستفتي جمهورها حول تصوير أغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الفنانة لطيفة التونسية على جمهورها، في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وهي ترتدي ملابس رياضية، حيث كانت تمارس “رياضة المشي”، مبينة أنها تحاول التغلب على مشاكلها بالرياضة.

وأكدت لطيفة أن رياضة المشي أفضل شيء، ووصفتها بأنها “تفتح النفس”، ثم وجهت سؤالاً لجمهورها بشأن أغنيتها المقبلة، وطريقة التصوير التي تعتمدها، معقبة أنها بناء على رأي الجمهور ستنفذ ما يطلبون.

وقالت لطيفة في الفيديو: “تفتكروا أصور فيديو كليب للغنوة الجديدة، ولا Lyrics video؟ عايزة أسمع آراءكم، اللي حتقولوه صدقوني حعمله”.

وبينت لطيفة أنها اشتاقت لطرح أعمال فنية لجمهورها، متابعة: “انتوا وحشتوني وبقالي كتير منزلتش حاجة عايزة انزل غنوة تعجبكم تفرحوا بيها”.

وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي اقترب من 100 ألف مشاهدة، وعدد كبير من التعليقات التي تركز معظمها على أن يتم تصوير الأغنية فيديو كليب، بشرط أن يكون مع مخرج قوي كي يخدم التصوير الأغنية بشكل عام، مثلما تعودوا منها، مؤكدين اشتياقهم لها كما اشتاقت هي إليهم.

يذكر أن لطيفة طرحت منتصف مارس الماضي فيديو كليب أغنية “الليل ليل”، على قناتها في موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي، والكليب من إخراج شادي أبوشرار.