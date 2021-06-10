حلا الترك تعلق على نجاح كليب “ليالي الصيف” وغنائها باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الديو الغنائي “ليالي الصيف”، الذي طرحته على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المغني اللبناني جاد شويري، لاسيما أن الكليب حقق أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة.

وقالت الترك، في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”، إنها سعيدة بتلك التجربة، التي غنت فيها للمرة الأولى باللهجة المصرية، كما أنها أول تجربة لها من ناحية العمل على طريقة “الديو”.

وتابعت الترك، قائلة: “طبعاً أغنية (ليالي الصيف) أول تجربة، ووايد مستأنسة على كل ردود الأفعال اللي قاعدين نستقبلها على الأغنية”.

ودعت الترك الجمهور للاستماع إلى الأغنية، مرسلة “قبلة”، لمحبيها الذين ثمنت لهم إسهامهم في نجاح فيديو كليب أغنيتها رفقة جاد شويري.

وأعادت تلك الأغنية الفنانة حلا الترك إلى ممارسة أنشطتها الفنية مجدداً، بعد فترة شهدت خلالها أزمة مع والدتها منى السابر، وصلت إلى ساحات المحاكم.

وتم طرح كليب “ليالي الصيف”، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، فيما تم التصوير على البحر، بعدما ظهرت حلا الترك، وهي تؤدي رقصات استعراضية رفقة مجموعة من الراقصات.

وحمل الكليب أجواء مبهجة، عبرت عن أجواء فصل الصيف، بينما قدم جاد شويري مجموعة رقصات استعراضية على البحر، عكس من خلالها حالة البهجة.

وكليب “ليالي الصيف “من كلمات وإخراج جاد شوبري، وألحان روبيرتو فيراري، وتوزيع سليمان دميان، وهو من إنتاج شركة “بلاتينيوم ريكورد”.