أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه: "دي معجزة يا ندى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد زواجه من ندى الكامل، موجها لها رسالة رومانسية، حيث نشر مجموعة صور تجمعهما، عبر "أنستقرام".

وعلق الفيشاوي على الصور المنشورة برسالة قال فيها: "3 سنين جواز.. دي معجزه يا ندى.. بحبك حب جنون.. كل سنة وأنتي طيبة أوي".

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيهم الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة لهما، ومنهم الفنانة رانيا يوسف التي قالت: "أحبكما.. ربنا يسعدكم ويكفيكم شر عين الناس".





من ناحية أخري أعلن الفنان أحمد الفيشاوى تأجيل أغنيته الجديدة "الحرية"، مراعاة للظروف الحالية التى يمر بها الوطن العربي، وحدادا على وفاة الفنان سمير غانم.





ويشارك أحمد الفيشاوي حاليا في فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأمير المصري، وكارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.



