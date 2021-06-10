شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة كشرى : بعمل تحاليل طبية عشان أعرف عندى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الممثلة فاطمة كشرى في تصريح لـ"الخليج 365" إنها تجرى الآن تحاليل طبية للوقوف على آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الأخيرة، إذ أجرت عملية جراحية فى بطنها داخل أحد المستشفيات.

وأضافت فاطمة أنها أجرت يوم الثلاثاء الماضى عملية فى بطنها داخل أحد المستشفيات، ولكن حالتها حاليًا غير مستقرة وتطالب الجميع بالدعاء لها.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إن النقابة تواصلت مع فاطمة كشرى وتم التنسيق مع أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالتها الصحية، وأعلن أن النجمة دنيا سمير غانم خصصت مبلغًا للتكفل بعلاجها.

وكانت الفنانة فاطمة كشرى تعرضت فى شهر مارس الماضى لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت عملية الفتاق وخضعت لبروتوكول علاج، وكان حينها الفنان إبراهيم عمران دائم التواصل معها طول الوقت .

فاطمة كشرى واحدة من الكومبارسات، التى تتمتع بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، حيث يستعين بها نجوم الكوميديا فى أفلامهم، دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذى تواجدت فيه كان هناك عمل يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم ككومبارس، وأول ظهور لها كان فى فيلم "صراع الأحفاد" عام 1981 و"كتيبة الإعدام".

ومن المعلومات الكوميدية التى لا يعرفها الجمهور عنها أن اسم فاطمة كشرى أطلق عليها نسبة إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع "الكشرى".