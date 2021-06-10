دور العرض المصرية تستقبل الجزء الثاني من فيلم الرعب "A Quiet Place"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح الجزء الأول من فيلم الرعب والخيال العلمي A Quiet Place، يعود الفيلم في جزئه الثاني لدور العرض المصرية حيث تطلقه شركة فور ستار فيلمز، وحقق الفيلم حتى الآن 130 مليون دولار عالمياً منذ بداية عرضه في الولايات المتحدة يوم 28 مايو الماضي.

وحقق الفيلم في يومه الأول بدور العرض السينمائي المصرية، أمس الأربعاء 9 يونيو إيراد بلغ 194 ألفًا و54 جنيهًا.

أحداث فيلم A Quiet Place II تبدأ في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي بعدما أدركوا أن المخلوقات التي تصطاد فريستها عن طريق الصوت، ليست هي التهديد الوحيد المختبئ وراء الطريق الرملي.

كان الجزء الأول من الفيلم قد حقق إيرادات عالمية ضخمة وصلت إلى 340 مليون دولار، كما ترشح للعديد من الجوائز، من بينها أوسكار وجولدن جلوب، الفيلم من إخراج جون كراسينسكي، والذي شارك في التأليف مع سكوت بك وبراين وودز، وبطولة إيميلي بلانت، كيليان مورفي، نوح جوب، جامون هونسو.