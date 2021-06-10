"نتفليكس" تعلن دعمها للعاملين بالسينما والتليفزيون بعد تأثرهم بسبب تفشي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت Netflix عن إطلاق صندوق تمويل جديد بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) لدعم مجتمع السينما والتليفزيون، الذي تأثر بتفشي وباء كوفيد-19 في المنطقة.

وسيوفر الصندوق، وتبلغ قيمته 500 ألف دولار أمريكي، الدعم المالي على شكل منح فردية (بقيمة 2000 دولار أمريكي للمنحة)، لكوادر العمل والحرفيين والعاملات والعاملين المستقلين ممن يعملون في صناعة السينما أو التليفزيون في العالم العربي، وواجهوا صعوبات اقتصادية نتيجة تعطّل الحياة الطبيعية وتوقف الإنتاج وقلة أو انعدام الفرص في صناعة السينما والتليفزيون على أثر تفشي الوباء العالمي.

واعتبارًا من 9 يونيو، سيتمكّن العاملون والعاملات في السينما في المنطقة من التقدم بطلب للحصول على التمويل عن طريق ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت، ومن ثمّ تقديم الوثائق الداعمة بما فيها قائمة بأحدث المشاريع التي عملوا عليها ومراجع ومعلومات عن أي نوع من الدعم حصلوا عليه العام الماضي، بالإضافة الى وصف مختصر للتحديات التي واجهتهم مثل إلغاء المشاريع أو تأجيلها.

وبهذه المناسبة، قال متحدث من Netflix في بيان صحفي: "في إطار سعينا المستمر لدعم مزيد من العاملين في المجتمع الإبداعي قمنا بتوسيع نطاق صندوق التمويل على مستوى العالم العربي. ونرى بأن عقد الشراكات الصحيحة يمكّننا من خلق مزيد من الوظائف وتأهيل المواهب ودعم الصناعة. ونحن سعداء بالعمل مع آفاق، ونأمل بأن يوفر الصندوق الدعم لهذا المجتمع الإبداعي خلال هذه الفترة الصعبة".

وبحسب البيان، يمكن للعاملين والعاملات في هذا المجال من مساعدين ومنسقين وفنيين ومشغلي أقسام الإنتاج المختلفة، مثل الكاميرا والصوت والفنون والمكياج وتصميم الأزياء واختيار مواقع التصوير والنقل وغيرها، التقديم للحصول على منحة لمرة واحدة، على اعتبار أنهم يتقاضون أجورهم بالساعة ويعملون على أساس كل مشروع.

من جانبها، قالت ريما المسمار، المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق): "نحن سعداء بقدرتنا على الموازنة بين خدمات الدعم الطارئ وعروض المنح العامة بعيدة المدى. فقد أتاحت لنا هذه الشراكة مع Netflix الاستجابة لحالات الطوارئ بسرعة، والوصول إلى أشخاص لا يتلقون المنح المباشرة عن طريقنا عادةً. ونأمل بأن يساهم هذا الصندوق في تخفيف بعض من الأعباء والضغوط عن العاملات والعاملين في مجال السينما والتليفزيون في المنطقة، ممن يشكلون العمود الفقري لهذه الصناعة".

وتتولى لجنة تحكيم مستقلة مكوّنة من خمسة أعضاء من العاملين والعاملات في الصناعة مسؤولية دراسة الطلبات وتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من المنحة. وسيتم اتباع معايير محددة في عملية التقييم والاختيار.

ويمكن للعاملين العرب من جميع الجنسيات في أي مكان في المنطقة بما في ذلك الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن تقديم طلب للحصول على التمويل، باستثناء العاملات والعاملين اللبنانيين المقيمين في لبنان والعاملات والعاملين العرب المقيمين في لبنان، إذ أتيحت لهم فرصة التقديم للحصول على دعم مماثل في شهر ديسمبر 2020، حيث أعلنت Netflix و"آفاق" عن تقديم 246 منحة لمجتمع صناعة السينما والتليفزيون في لبنان في إطار شراكة مماثلة. وكانت Netflix قد أعلنت عن تقديم منحة بقيمة 150 مليون دولار لدعم المجتمع الإبداعي في جميع أنحاء العالم ممن تأثروا بتفشي الوباء.