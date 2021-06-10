زوج إنجي وجدان يخطف الأنظار بوسامته اللافته بعد ظهوره الأخير – تعروفوا عليه! (صور)

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 10:05 مساءً - اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “إنجي وجدان”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري “أحمد الوتيدي”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

وتزوجت إنجي وجدان من زوجها رجل الأعمال أحمد الوتيدي في يناير/ 2013، وكانت أعلنت خطبتها في إبريل 2012، بعد قصة حب كبيرة جمعت الثنائي، ورزقت منه بإبنيها (إسماعيل ونازلي) واحتفلت وجدان هذا العام بعيد زواجها الثامن، وفي أحد أعياد زواجها كتبت رسالة لزوجها قالت فيها: “وأنت طيب ودايمًا ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرًا لكل حاجة بتعملهالي”.

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في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة إنجي وجدان تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد، ونشرت «وجدان» صورة لها قبل تلقي اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “مستنية التطعيم”، وظهرت إنجي في الصورة مرتدية “كمامة” وفقًا للإجراءات الاحترازية.

ومؤخرًا هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الفنانة إنجي وجدان، واتهمتها بالتفاهة والسطحية وأنها “جاهلة”، مشيرة إلى أنه من العيب ومن غير اللائق أن تصفها بهذه الصفات وهي في سن أبنائها.

من جانبها، ردت إنجي وجدان على ما قالته ريهام سعيد، خلال تصريح حديث لها، موضحةً أن ريهام سعيد غير مدركة لما تقوله وهي أعقل من أن ترد عليها ولن تدخل في خلافات معها عبر “السوشيال ميديا”، حتى لا تعطي للأمر قيمة أو حجماً أكبر منه.

يُذكر أن حرب التصريحات بين إنجي وجدان وريهام سعيد، بدأت عندما انتقدت الأولى الأخيرة، على خلفية حديثها عن مرضى السمنة، تلك الأزمة التي تعرضت ريهام بسببها للإيقاف والمنع من الظهور في الإعلام.

يُشار إلى أن أخر أعمال الفنانة إنجي وجدان “مسلسل واكلينها والعة” الجزء الثاني مع عدد من النجوم الشباب منهم: شريف رمزي، مي سليم، ياسر الطوبجي، وخالد عليش وغيرهم.

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