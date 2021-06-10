شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الأغانى التى غنتها نيللي كريم بعد تصريحاتها حول تركيزها على الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة نيللي كريم تستعد بصورة كبيرة للغناء خلال الفترة القادمة، حيث كشفت خلال مقابلة تليفزيونية لها، عن اتجاهها للغناء بشكل أكبر بالأيام المقبلة، مؤكدة أنها تقوم بالغناء من أجل المتعة وليس لديها مانع أن تقدم من المزيد.

أغاني غنتها نيللي كريم

وما إن صرحت الفنانة نيللي كريم بتلك التصريحات حتي تساءل متابعوها حول عدد الأغاني التى غنتها، وهي الأغاني التى لم تتجاوز اثنتين هما "مليونير" التى كانت تتر مسلسل "بـ 100 وش" التى شاركت فى بطولته نيللي كريم وآسر ياسين، فى حين كانت الأغنية الثانية هي أغنية "دولا دولا" مع المدفعجية.

يشار إلى أن نيللي كريم شاركت فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.

دارت أحداث مسلسل "ضد الكسر" التى قامت نيللي كريم ببطولته حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي سلمى وتجسد دورها "نيللى كريم"، وتتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم "محمد فراج" ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.