شكرا لقرائتكم خبر عن زكى فطين عبد الوهاب يعلن إصابته بورم فى المخ: ادعولى بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن إصابته بورم في المخ، طالبا من جمهوره الدعاء من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك وكتب: "أصدقائى الأعزاء.. عملت تحاليل والآشعة المطلوبة واكتشفت للأسف ان عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة، اسف اني مش ها اقدر ارد على التليفونات .. ادعولى".



زكي فطين

كان قد تعرض الفنان زكي فطين عبد الوهاب، خلال السنوات ماضية، من الإصابة بسرطان الرئة، وظل مصاباً به لمدة عام.

وكان الفنان الكبير، أعلن إصابته بالسرطان في الرئة بداية عام 2019 بالتحديد قائلا وقتها عبر السوشيال ميديا أيضاً «أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

على جانب آخر يعد آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مشاركته فى مسلسل "كوفيد 25" الذى شارك فيه مع النجم يوسف الشريف حيث تكون العمل من 15 حلقة وعرض فى رمضان الماضى على شاشة قنوات ON والحياة.