مهرجان "كان" يعدل على برنامج العروض الخاصة وأفلام منتصف الليل قبل انطلاقه

القاهرة - سامية سيد - كما هو متوقع، أضاف مهرجان كان السينمائي مجموعة جديدة من الأفلام إلى تشكيلة الدورة 74 التي تنطلق من 6 إلى 17 يوليو، ومن بين الأفلام الجديدة التى تم إضافتها للقائمة، فيلم المخرج آري فولمان، بالإضافة إلى فيلم موسيقي من بطولة بيل موراي الذي سيعرض في مدينة كان.

وسيعرض أيضًا فيلم Noé’s Vortex، بطولة داريو أرجينتو وفرانسواز ليبرون وأليكس لوتز، في قسم كان بريميير الجديد، وهو فيلم تم وصفه بأنه شبه وثائقي يعرض السنوات الأخيرة لزوجين محبين يعانيان من الشيخوخة.

ويعود فيلم Waltz With Bashir Folman بقصة رسوم متحركة معاصرة تبدأ بعد أكثر من 70 عامًا من نشر The Diary Of Anne Frank، حيث سيتم عرض الفيلم في قسم"خارج المنافسة"حسبما ذكر موقع deadline.

كما قرر القائمون علي المهرجان الدولي، إضافة بعض العروض علي قسم "منتصف الليل"، حيث تم إضافة فيلم "Tralala" الكوميدي الموسيقي لأرنود وجان ماري لاريو وفيلم “Supremes”، وهو فيلم سيرة ذاتية لفرقة الراب الفرنسية الشهيرة NTM ، من إخراج أودري إستروجو. وأيضا تمت إضافة عروض خاصة ومنها فيلم " Bill Murray’s Party: New Worlds, The Cradle of a Civilisation" وفيلم "Les Heroiques" ، وهو فيلم جريء تحت عنوان الإدمان لأول مرة من قبل، و فيلم " Are You Lonesome Tonight?,؟" والذي يعتبر أول ظهور للمخرج الصيني وين شيبيه. و"Anne Frank’s Diary" هو مشروع لـ Folman الذي مُنح حق الوصول إلى مذكرات Anne Frank والعديد من النصوص وأرشيفات العائلة.

ويشارك في المسابقة الرسمية الأفلام

‏Annette، ليوس كاراكس (افتتاح الفيلم الليلي)

‏Flag Day: شون بن

‏Tout S’est Bien Passé ، فرانسوا أوزون

‏A Hero: أصغر فرهادي

‏Tre Piani,: ناني موريتي

‏Titane: جوليا دوكورنو

‏The French Dispatch,: ويس أندرسون

‏Red Rocket: شون بيكر

‏Petrov’s Flu,: كيريل سيريبرينكوف

‏France,: برونو دومون

‏Nitram,: جاستن كورزل

‏Benedetta,: بول فيرهوفن

‏La Fracture: كاثرين كورسيني

‏The Restless يواكيم لافوس

‏Lingui,: محمد صالح هارون

‏The Worst Person In The World: يواكيم ترير

‏Bergman Island,: ميا هانسن-لوف

‏Drive My Car: ريوسوكي هاماجوتشي

‏Ahed’s Knee: نداف لابيد

‏Casablanca Beats,: نبيل عيوش

‏Compartment No: جوهو كوزمانين

‏The Story Of My Wifeإلديكو إنيدي

خارج المسابقة الرسمية

‏De Son Vivant

‏Stillwater

‏The Velvet Underground

‏Bac Nord,

‏Aline,

‏Emergency Declaration,

‏After Yang

‏Blue Bayou

‏Bonne Mère

‏Commitment Hasan

‏Freda

‏House Arrest

‏The Innocents

‏Lamb

‏Moneyboys

‏Noche de Fuego

‏Un Monde

شاشات منتصف الليل

‏Bloody Oranges,: جان كريستوف موريس

العروض الأولى بكان

‏Evolution

‏Cow

‏Mothering Sunday

‏Love Songs For Tough Guys

‏In Front Of Your Face

‏Hold Me Tight

‏Deception

عروض خاصة بالمهرجان

‏H6,

‏Black Notebooks

‏Mariner Of The Mountains

‏JFK Revisited: Through The Looking Glass