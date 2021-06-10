شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض ونضال الشافعى ينضمان لمسلسل "حلم" مع وفاء عامر وصابرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان محمد رياض ونضال الشافعى إلى فريق عمل مسلسل "حلم" لينضما للفنانين صابرين ووفاء عامر وكمال أبو رية وأنوشكا ومدحت تيخة وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح، ومن المفترض إنطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى.

مسلسل "حلم"، يتناول جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة ويقدم مسلسل "حلم" رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال.

وكانت أخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل"، بطولة كلاً من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.