زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بورم في المخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، منذ قليل، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشتف للأسف إن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء".





كان الفنان الكبير، أصيب من قبل بمرض السرطان، وشفي منه، وشارك فى الموسم الرمضاني المنتهي، في مسلسل "كوفيد -25" مع الفنان يوسف الشريف.

وزكي فطين عبدالوهاب، من مواليد 18 فبراير/شباط 1961، وهو ممثل ومخرج مصري، وابن الفنانة ليلى مراد.

وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم "أهل القمة" وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها "اليوم السادس"، وعمل مديراً في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها "أقدار الحرب الدامية"، في عام 1981.



