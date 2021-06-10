شكرا لقرائتكم خبر عن من ليلى علوى لـ سمية الخشاب .. اعرف خطة كل فنانة للحفاظ على وزنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الفترة الماضية ظهرت عدة فنانات بشكل مختلف، حيث كان ظهورهن بمثابة المفاجأة للجمهور بسبب نجاحهن فى إنقاص أوزانهن، ولكن لكل فنانة طريقتها الخاصة التى نجحت بها فى إنقاص وزنها، ومن هؤلاء:

النجمة ليلى علوى، والتى كشفت عن الوصفة السحرية التي تحافظ بها على رشاقتها وإنقاص وزنها، قائلة:" لكل اللى عاوز يخس يأكل كل يوم بليل زبادى بالليمون وأدعولى بعدها".



ليلى علوى

أما الفنانة سمية الخشاب، تحدثت عن سر جمالها، وسر طاقتها طوال الوقت، والحفاظ على رشاقتها وهوالعصير الأخضر، ويتكون العصيرالأخضر من نصف حزمة بقدونس، نصف حزمة جرجير، نصف حزمة كسبرة خضراء، نصف حزمة كرفس، نصف حزمة شبت، خيارتين، وتحلية العصير بتفاحتين وثمرة كمثرى، دون التحلية بالعسل أو السكر، ليكون العصير كله طبيعي.

وقالت الخشاب إن تلك الوصفة تحسن المزاج، وتزيد من جمال الشعروالبشرة، ويمكن تناول العصير دون تصفيته، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، ولكنه في تلك الحالة يصبح مزعجا جدا، لذا يمكن تصفيته قبل تناوله، ويجب تناوله يوميا وتلك الكمية تكفي تقريبا 5 أيام مع وضعه في الثلاجة.



سمية الخشاب

ووصفة النجمة منة شلبى، لخسارة الوزن اعتمادها على شرب كوب واحد من الليمون الساخن يوميًا على معدة فارغة، وعددت فوائدها بأنها تنقي الجسم من السموم، وتساعد على حرق الدهون، ويمكن إضافة قطع الزنجبيل الطازج لهذا المشروب للحصول على نتيجة فعالة.