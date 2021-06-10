شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية سعيد صالح مع حج بيت الله 14 عاما على التوالى بسبب شخص قابله بالسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان سعيد صالح واحد من أهم الفنانين الذين حفروا اسمهم بأحرف من ذهب بتاريخ الفن المصرى سواء فى السينما أو الدراما بالإضافة إلى المسرح، كما تحظى مسيرته بالعديد من الخبايا والحكايات التى رواها من خلال تصريحات له مثل حكايته مع تغيير حياته بصورة تامة بعد دخوله فى السجن، حيث روى أنه تحدث إلى أحد الأشخاص الذى كان سبباً فى ذلك ليقرأ القرآن ويحج بيت الله طوال 14 عام على التوالى.



حكاية سعيد صالح مع الحج حكاية سعيد صالح مع الحج حكاية سعيد صالح مع الحج الذى أداه 14 عاما على التوالى وفقاً لما ذكره خلال أحد البرامج أثناء استضافته من الإعلامى عمرو الليثى بدأت من خلال تواجده فى السجن، حيث عرف وقتها شخصية باسم عم يوسف الذى نبهه لأمور لم يكن يتنبه لها من قراءة وحفظ قرآن وصلاة وعزم على التوبة، ليخرج من السجن ينوى السفر للقيام بالعمرة، فإذ بالأقدار تهيئ له السفر للحج لتتوالى السفريات طوال 14 عاما على التوالي لم تنقطع إلا فى عام واحد شهد فيروس أنفلونزا الخنازير وقرر بعدها معاودة السفر.

جدير بالذكر أن الراحل سعيد صالح عمل في أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية، وكان دوماً ما يقول عن نفسه " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث "، وقد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ (فتى المسرح).

سعيد صالح حصل على ليسانس الآداب عام 1960 ثم عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذى قدّمه إلى مسرح التليفزيون كما أنه شارك عادل امام في الكثير من أعماله السينمائية منذ بزوغ نجمهما فى مسرحية "مدرسة المشاغبين".