شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فى عدد عروض مسرح الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة .. أرقام وإحصائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشكاليات عدة يواجهها المسرح المصرى، الأمر الذى جعل بعض المثقفين والمسرحيين يرددون عبارة: "المسرح المصرى فى أزمة"، ومع انحسار دور العرض المسرحى بهدم بعضها وتحويل أخرى إلى دور عرض سينمائى؛ وصف المسرحيون واقعنا بـ"الردة المسرحية"، وكان لزامًا أن يتبنى القائمون على الفن سواء المبدعون أو الجهات التمويلية التابعة للدولة سياسة متطورة تصلح للتحدى الكبير الذى يواجهه المسرح، ورغم هذا كله، يظل السؤال؛ هل نعيش بالفعل انحسارًا مسرحيًا؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب الوقوف أمام الإحصائيات على المدى القريب والبعيد، لكن دعونا نبدأ بالقريب ونقف على حال مسرح الدولة آخر 5 سنوات – على سبيل المثال - لنحلل الأرقام ونعرف على أى أرض نقف.

تكشف الأرقام؛ زيادة فى عدد العروض المسرحية المقدمة بداية من عام 2016 وحتى عام 2020 رغم أن الأخيرة شهدت اندلاع جائحة كورونا ما ترتب عليها من غلق المسارح كإجراء احترازى لمنع انتشار المرض. وقدم مسرح الدولة 47 عرضًا مسرحيًا عام 2016؛ و60 عرضًا مسرحيًا فى 2017 بزيادة قدرها 13 عرضًا. و 62 عرضًا مسرحيًا فى عام 2018 بزيادة طفيفة قدرها عرضان مسرحيان، و72 عرضًا مسرحيًا فى عام 2019 ليسجل زيادة بمقدار 10 عروض مسرحية، ليدخل عام 2020 وتتراجع عدد الأعمال المسرحية المقدمة إلى 59 عرضًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن يظل أعلى من عام 2016 من حيث عدد العروض .