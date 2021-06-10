فن ومشاهير

مستعينا بأغنية لصباح.. خالد يوسف يعلن استعداده لتصوير فيلمه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج ، استعداده لتصوير فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر خالد صورتين له، معلقًا "اختيار أماكن لتصوير فيلمي الجديد (أهلا بكم في باريس) في مدينة Annecy على الحدود الفرنسية السويسرية".

وتابع "جو بديع.. كما غنت الصبوحة (رعشة برد تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف، نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقول له عواف".

جدير بالذكر أن أخر أفلام خالد يوسف كان فيلم "كارما"، وتم طرحه في 2018، بطولة عمرو سعد، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، وفاء عامر، مجدي كامل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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