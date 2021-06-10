محمد الشرنوبي يحتفل بعيد زواجه من راندا رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد زواجه من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام .

ونشر الشرنوبي، صورا تجمعه مع زوجته على البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أول سنة تعدي علينا مع بعض في بيت واحد، وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض .. عايز أقول لك حاجات كتير أوي لا يمكن تكفي أقولها لك هنا، بس بجد حاسس إن قلبي وعقلي اختاروا صح".

وأضاف: "اكتشفت إنك أجدع وأطيب وأحن بنت في الدنيا.. ربنا يخليكي ليا ويبعد عننا كل شر.. بحبك يا راندا".

واحتفل محمد الشرنوبي بزفافه على راندا رياض في 10 يونيو 2020.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته ريهام حجاج وأحمد فهمي وآيتن عامر وآخرين، إخراج كريم العدل.