لطيفة تنعى الملحن طلال باغر بعد وفاته متأثرًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة لطيفة، الموسيقي والملحن السعودي طلال باغر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، عن عُمر ناهز الـ 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "ألف رحمة ونور على روحه.. كان فنان كبير وإنسان محترم جدا.. البقاء والدوام لله سبحانه".

وكان نجله ريان طلال محمد داغر، كتب عبر حسابه على تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى أنعى والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) أشوفك في الجنة يا أبويا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أرحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة وأكرم نزله".

وأضاف: "نظرًا للظروف الحالية بسبب وباء كورونا.. سيكون العزاء عبر الرسائل والإتصال فقط".

جدير بالذكر أن الملحن طلال باغر، ولد بمدينة جدة، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، ولحن الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وديانا حداد وغيرهم.