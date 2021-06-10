ديانا هشام بصحبة محمد صلاح.. وتعلق: "الأسطوري المتواضع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ديانا هشام بصحبة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشرت ديانا، صورتها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص الأسطوري المتواضع".

تأتي هذه المقابلة التي جمعت بينهما أثناء قضاءها إجازتها الصيفية في مدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن ديانا هشام شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.