وفاة زوجة المخرج عادل الأعصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن السينمائية، عبر حسابها بموقع فيسبوك، زوجة المخرج الكبير عادل الأعصر، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وجاء في البيان: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم".

أضاف البيان: "نقابة المهن السينمائية تنعي زوجة الزميل المخرج عادل الأعصر، ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية زوجة الزميل المخرج عادل الأعصر، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

المخرج عادل الأعصر له العديد من الأعمال الهامة أبرزها "اختفاء جعفر المصري"، "عفريت النهار"، "الهروب إلى القمة"، "وجه القمر"، "دموع الشيطان" وغيرها.