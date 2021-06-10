الإمارات تمنح جيسي عبدو الإقامة الذهبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حصلت الممثلة اللبناني جيسي عبدو الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة. ونشرت جيسي صورة للإمارات وعلّقت عليها بالقول: “كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية بمكرمة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي واهتمامه بالفن والثقافة والمبدعين”.

وأضافت: “ادام الله الأمن والأمان والعز على الامارات وحكامها وشعبها”.

وكانت جيسي قد وجهت مؤخراً رسالة الى الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بعد نجاحها بدور “سحر” في مسلسل “للموت”، وعلّقت جيسي على أداء ماغي قائلة: “شهادتي مجروحة فيكي وبحب كل الكراكتيرات يلي لاعبتيهن قبل بس سوري منك سحر غيييير من اجمل الأدوار يلي عاملتيها طبعًا غير احترافيتك العالية مبروك نجاحك صديقتي ويلا بعد في يومين وبشوفك ومنعيّد سوا يا صغيّرر”.

وبدورها ردّت ماغي بو غصن على عبدو قائلة: “اشتقتلك يا زغيّر من قلبو قلبي ودائما بحب رأيك الصادق والمحب”.