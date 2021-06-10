وسام بريدي يعبر عن شوقه لعائلته من خلال سعد المجرد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

اختار الإعلامي وسام بريدي، أغنية “عدى الكلام”، للمطرب المغربي سعد لمجرد؛ كي يعبر من خلالها عن اشتياقه الشديد لزوجته، عارضة الأزياء التونسية ومقدمة البرامج ريم السعيدي، وابنتيه، وذلك بعد سفرهن إلى تونس.

ونشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي، عبّر من خلاله عن اشتياقه الشديد لزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وإبنتيهما، بسبب سفرهن الى تونس.

واستعان بريدي بمقطع من أغنية “عدى الكلام”، للفنان المغربي سعد لمجرد، كخلفية للفيديو، وعلّق: “الوقت مع مرتي وبناتي بيسوى الدنيا كلها.. اشتقت لكن يا بنات”.

وردّت عليه ريم وبادلته الشعور نفسه، قائلة: “أنت لا تتخيل كم نحن نفتقد إليك.. نعد الأيام حتى نراك”.