شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للنجم الراحل سعيد صالح مع عادل إمام ويونس شلبى وسعاد حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعيد صالح يعد واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، حيث بدأ مسيرته مع التمثيل بعد تخرجه فى كلية الآداب عام 1960، حين اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه من خلال أعمال مسرحية، وكانت بداية مشواره في العرض المسرحي "هالو شلبي" كوجه جديد، لذلك شاهد صور نادرة للسعيد صالح مع الزعيم عادل إمام و يونس شلبى، وهادى الجيار.

سعيد صالح يتصدر تريند جوجل بعد تصريحات أرملته

وتصدر النجم الراحل سعيد صالح تريند جوجل، بعد أن ظهرت شيماء فرغلى أرملة الفنان سعيد صالح ، فى لقاء تليفزيونى، وكشفت العديد من الأمور الخاصة بزواجها من الفنان الراحل، الذى كان يكبرها بنحو 40 سنة، وأكدت أن زواجها من سعيد صالح لم يكن زواج مصلحة، مضيفة أن هناك من اعتقد أنها تزوجته حتى يساعدها فى أعمال فنية، موضحة أنها منذ البداية كانت تعمل فى مسرح الأطفال منذ كانت فى الثالثة عشر من عمرها، وبعد زواجهما لم يساعدها نهائيا.

وأشارت شيماء فرغلى " سعيد صالح طلب منى ألبس الحجاب وأبعد عن الوسط، وقالى أنا خايف عليك ولبست الحجاب فعلا 5 سنين عشان كنت بحبه جدًا، لكن لما تعب حسيت إن الدنيا هتخنق علينا جدًا فقلعت الحجاب وقررت أرجع للشغل ولا أقصد بذلك أنى كنت أنفق أموالى عليه، ولكن فكرت أن الحياة مشاركة ولابد من كل طرف إسناد الآخر".



سعيد صالح و الزعيم



سعيد صالح و السعدنى



سعيد صالح و حسين فهمى و سعاد حسنى



سعيد صالح