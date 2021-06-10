شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يعلن عن طاقم ممثلين فيلم DC League of Super-Pets والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل دواين جونسون عن طاقم التمثيل الصوتي لفيلم DC الجديد للرسوم المتحركة القادم DC League of Super-Pets، على أن تضم قائمة الأبطال كل من كيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون.

وكتب جونسون على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات إنستجرام، " السيدات والسادة والأطفال من جميع الأعمار، إنه لمن دواعي سروري المطلق "تقديم"نجمنا مرصع بـDCLeagueOfSuper Pets الذى يلقي بلعب دوري الأبطال والأشرار من اثنين وأربعة أرجل".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم يتم الكشف عن أي من أدوارهم، باستثناء أن هارت سيلعب صوت إيس.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلم Warner Bros، والذى من المقرر أن يطرح في 20 مايومن العام المقبل 2022، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

على أن يقوم الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلم DC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.