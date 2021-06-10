شاهد .. دينا الشربيني تهنئ نور عمرو دياب بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:44 مساءً - نشرت الفنانة ” دينا الشربيني ” صورة ” لنور دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” من زوجته السابقة الفنانة ” شيرين رضا ” عبر حسابها على إنستجرام تهنئها من خلالها بعيد ميلادها .
وكتبت دينا الشربيني في تعليقها على الصورة : ” عيد ميلاد سعيد لأكثر فتاة جميلة من الداخل والخارج .. أتمنى لكي كل السعادة والنجاح .. أنتي تستحقي الأفضل حبيبتي .. أنتي تعلمين كم أحبك ” .
ومن جانبها ردت نور عمرو دياب على معايدة الفنانة دينا الشربيني معربة عن تقديرها لذلك وحبها لها أيضا .
فكتبت في تعليقها قائلة : ” أنا أحبك كثيرا دينا .. أنتي الأفضل .. أشتاق لكي وأتمنى رؤيتك قريبا ” .
وتابعت نور عمرو دياب في تعليق آخر لها : ” شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي .. أنت لطيفة جدا وأنتي ملاك حقيقي ” .
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